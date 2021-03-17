شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفا ثقيلا على نامونجو التنزانى بالكونفدرالية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره نامونجو التنزاني في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، في مباراة ستكون صعبة على الفريق المصرى بسبب الأجواء وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

بيراميدز يسعى لتحقيق الفوز على الفريق التنزانى والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاثة، حتى لا يدخل فى دوامة الحسابات مثلما حدث مع الأهلى والزمالك في دورى أبطال أفريقيا، وهو ما شدد عليه الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني، حيث طالب اللاعبين بضرورة التركيز، والعمل على استغلال نقاط ضعف الفريق المنافس لتحقيق الانتصار الثانى على التوالي.

واصطحب أروابارينا 22 لاعبًا في رحلته إلى تنزانيا، وهم حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.

ومن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي ، خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة ، خط الهجوم: جون أنطوى.

في المقابل يسعى الجهاز الفني لبطل تنزانيا لحصد أول ثلاثة نقاط في المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى من الرجاء المغربى بهدف دون رد لبداية رحلة تصحيح الأوضاع بالمجموعة لضمان التأهل للدور التالى، وطالب حمد سليمان المدير الفني لفريق نامونجو التنزاني من لاعبى فريقه استغلال عامل الأرض من أجل اقتناص النقاط الثلاثة.

مباراة بيراميدز ونامونجو اليوم يُديرها طاقم حكام بقيادة محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة الرابعة أندية "بيراميدز– الرجاء المغربي – نكانا الزامبي – نامونجو التنزاني"، ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء، بعد الفوز على ناكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون رد، فيما يأتي نامونجو ثالثاً ونكانا الزامبي رابعاً.