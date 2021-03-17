في انتظار آخر مقعدين.. تعرف على موعد ومكان قرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حسم فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني مقعدين من ضمن آخر 4 مقاعد متبقية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فالفريق السماوي أقصى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني من منافسات دور الـ16 بعد الفوز عليه برباعية دون رد (إجمالي مباراتي الذهاب والإياب)، بينما نجح الفريق الملكي في التفوق على أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب علما بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح الميرنجي أيضًا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ مع منافسه لاتسيو الإيطالي مساء اليوم، بينما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على تشيلسي، وكان الفريق الألماني قد تفوق ذهابا برباعية مقابل هدف، بينما خسر أتلتيكو بهدف دون رد.

الفرق المتأهلة حتى الآن

-بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

-ليفربول (إنجلترا)

-مانشستر سيتي (إنجلترا)

-باريس سان جيرمان (فرنسا)

-بورتو (البرتغال)

-ريال مدريد (إسبانيا)

على أن ينضم لهم الفائز من مواجهتي:

-بايرن (ألمانيا) x لاتسيو (إيطاليا).

-تشيلسي (إنجلترا) x أتلتيكو (إسبانيا).

متي وأين ستجرى قرعة ربع دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر أن تسحب القرعة يوم الجمعة المقبل (19 مارس) في مدينة نيون السويسرية، على أن تنطلق المراسم في تمام الواحدة ظهرا (بتوقيت القاهرة).

متى ستقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

-مباريات الذهاب ستقام يومي 6 و7 أبريل

-مباريات الإياب ستقام يومي 13 و14 أبريل.

متى ستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

-مباريات الذهاب ستقام يومي 27 و28 أبريل

-مباريات الإياب ستقام يومي 4 و5 مايو.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

بحسب ما سبق وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فمن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 29 مايو المقبل على استاد أتاتورك الأولمبي (اسطنبول).