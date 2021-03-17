قائد ليفربول السابق: صلاح فقد فرصة الرحيل.. برشلونة والريال لن يتمكنا من ضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد جايمي كاراجر قائد ليفربول السابق، اعتقاده بأن محمد صلاح لاعب فريقه فقد بالفعل فرصة الرحيل بمبلغ مالي كبير إلى أحد فريقي ريال مدريد أو برشلونة في إسبانيا.

وأشار كاراجر في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية، إلى أن موقف صلاح أصبح مثل هاري كين مهاجم توتنهام تمامًا، حيث يصعب رحيل أيًا منهما حاليًا نظرًا لعامل السن.

وقال قائد الريدز السابق: "أعتقد أن صلاح سيبقى في ليفربول لسنوات قليلة مقبلة، موقفه أصبح مثل هاري كين تمامًا".

وأكمل: "أعلم أنهما الأفضل تهديفيًا في بريميرليج حاليًا، لكنهما وصلا إلى سن لا يسمح لهما بانتقال كبير ماديًا إلى ريال مدريد أو برشلونة".

وأضاف: "أعتقد أن صلاح وكين فقدا القدرة عن الرحيل من أنديتهما، لا أظن أن أحدًا سيدفع لهما أكثر من 120 مليون جنيه إسترليني".

وأردف: "ريال مدريد وبرشلونة سيفضلان دفع المبالغ الكبيرة لإيرلينج هالاند وكيليان مبابي، أما لصلاح وكين فلا أظن، خاصة أن أحوال الفريقين المادية ليست جيدة بسبب كورونا".

واختتم: "ليفربول لن يترك صلاح يرحل إلا إذا أراد العودة لمصر، ليس من المنطقي أن يتوجه إلى باريس سان جيرمان ويترك الريدز، سأكون متفاجيء للغاية إذا ذهب للدوري الفرنسي، أعتقد أنه باق".