بيراميدز في مهمة أفريقية ضمن مباريات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يقام اليوم الاربعاء، العديد من المباريات سواء محلية أو أوروبية، فمن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع لاتسيو الإيطالي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، كما يحل أتليتكو مدريد ضيفا على تشيلسي ضمن منافسات البطولة ذاتها.

وعلى المستوى الأفريقي، يحل بيراميدز ضيفا على نامونجو في دور الـ16 لكأس الكونفدرالية.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

10:00- بايرن ميونخ الألماني x لاتسيو الإيطالي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (بى ان سبورت بريميوم 2).

10:00- تشيلسي الإنجليزي x أتليتكو مدريد الإسباني

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (بى ان سبورت بريميوم 1).

كأس الكونفدرالية

3:00- نامونجو التنزاني x بيراميدز المصري

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (بى ان سبورت 2 HD).

3:00- القطن الكاميروني x نهضة بركان المغربي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (بى ان سبورت 4 HD).

3:00- نابسا ستارز الزامبي x شبيبة القبائل الجزائري

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (بى ان سبورت 1 HD).

6:00- نكانا الزامبي x الرجاء المغربي

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (بى ان سبورت 2 HD).

كأس فرنسا (دور الـ16)

6:45- باريس سان جيرمان x ليل

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (بى ان سبورت 2 HD).