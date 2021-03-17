شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجهز حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى بالزمالك ضد حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز الطبي والجهاز المعاون سرعة تجهيز حازم إمام الظهير الأيمن للفريق للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات بداية من مباراة حرس الحدود المقبلة في كأس مصر.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن كارتيرون غير مقتنع بإمكانيات أحمد عيد في الجبهة اليمني ويرغب في عودة حازم إمام في أسرع وقت، كما أنه لم يتعرف علي إمكانيات التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن حتي الآن، مما جعله يطلب ضرورة سرعة تجهيز اللاعب للمباراة المقبلة.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مخيبة للآمال أمام الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على استاد القاهرة، أحرز هدف المباراة حمدو الهوني في الدقيقة 72 من عمر المباراة من تسديدة بعيدة المدى يفشل جنش حارس مرمي الزمالك في التصدي لها.

بهذه النتيجة يتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة ويقترب من التأهل رسميا عقب وصوله للنقطة الـ 10 في جدول الترتيب يليه فريق مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، فيما تتأزم حسابات الزمالك بعدما احتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، ليصبح الزمالك في حاجة للفوز في المباراتين المقبلتين أمام المولودية وتونجيث السنغالي مع انتظار هدية المولودية امام الترجي في المباراة الأخيرة.