شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. تريزيجيه يقود المنتخب الوطنى للفوز على زيمبابوي فى افتتاحية كأس الأمم 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد محمود حسن تريزيجيه صانع ألعاب أستون فيلا المنتخب الوطنى للفوز على زيمبابوي بهدف مقابل للا شىء في افتتاحية دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت عام 2019 بمصر.

بدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور، محمد النني - طارق حامد، محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد - محمد صلاح ومروان محسن.

محمد صلاح نجم المنتخب لعب أكثر من تمريرة سحرية لمروان محسن وعبد الله السعيد لكن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة هذه اللمسات لأهداف في شباك الضيوف.

وتبادل لاعبو المنتخب تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن وعبد الله السعيد الكرة بشكل رائع أمام مرمى الضيوف لكن الكرة لم تدخل الشباك.

في المقابل إعتمد منتخب زيمبابوي على الهجمات المرتدة عن طريق بيليات وتصدى الشناوي لأحدى الكرات العرضية قبل مهاجم زيبمابوي.

وواصل منتخب مصر سيطرته على اللقاء من خلال الهجمات المتتالية من الأجناب وتحديداً الجبهة اليُمنى المتواجد فيها أحمد المحمدي ومحمد صلاح لكن دفاع الضيوف حال دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف حتى استطاع محمود تريزيجيه الهدف الوحيد للفراعنة في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.