شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صفر الترجي .. صلاح يوجه رسالة مهمة للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، على هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي قائلا إن اللاعبين هم سبب تدني نتائج الفريق.

وأضاف صلاح خلال مداخلة تليفزيونية أنه «لابد من محاسبة لاعبي الزمالك على ما يحدث مؤخرا، لم ينفذوا أي شيء في لقاء الترجي».

وأكمل: «»أقول للاعبي الزمالك: «اللي عاوز يمشي يمشي، وأوجه حديثي في المقام الأول لفرجاني ساسي».

واختتم صلاح تصريحاته قائلا إنه لابد على الادارة ان تقوم محاسبة لاعبي الزمالك وانا شخصيا بقول لأي لاعب بالفريق «اللي عاوز يمشي يمشي».