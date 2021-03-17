شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يوافق على احتراف كريم العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن كواليس تجديد التعاقد مع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي.

وقال طارق هاشم، في تصريحات تليفزيونية: «جددنا التعاقد مع كريم العراقي، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، حيث مدد التعاقد لمدة موسمين بخلاف الموسم ونصف المتبقي في عقده».

وأضاف أن «كريم العراقي، ابننا وكان هناك سوء تفاهم في الفترة الماضية، وتم حله سريعا».

واستكمل: «لم نمانع في إحتراف كريم العراقي، في نهاية الموسم الجاري، إذا جاءت له عروض تناسب طموحات النادي المالية، وابلغنا اللاعب بذلك».