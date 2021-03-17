«محطم نفسيًا».. كيف علق كارتيرون على هزيمة الزمالك من الترجي؟

الشارقة - اميمة ياسر - أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، غضبه بعد الخسارة أمام الترجي في أول مباراة له مع القلعة البيضاء بعد عودته من جديد بدلًا من جايمي باتشيكو، وهو اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

اللياقة البندية منعدمة

وقال كارتيرون خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «حين عودتي وجدت اللياقة البدنية منعدمة، ونفس الأمر للروح القتالية، وأرى أن اللاعبين لم يصلوا الى ٥٠٪؜ من قوتهم، وسوف أعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة، لأن الفريق محطم معنويًا وسوف نقاتل للنهاية طالما هناك أمل». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الأمور صعبة

وتابع: «هناك فارق كبير بين الفترة الماضية، وهذه الفترة نعم هزمنا الترجي كثيرا ولكن الأمور صعبة حاليا وأعلم أني لست محظوظًا أن أواجه في المباراة الأولى فريق قوي مثل الترجي التونسي لأن اللاعبين ليسوا جاهزين على المستوى البدني أو الفني والفوز بمباريات الدوري الماضية خادع والدليل هو المستوى الذي قدمه الفريق خلال مباراة اليوم».

وأكمل: «الفريق لم يحقق أي فوز في البطولة لكي يتحدث أحد عن تحملي المسئولية، وما زلنا نعمل من أجل تطوير المستوى بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، والنواحي الذهنية والبدنية لها أهمية وهي مفتقدة في الوقت الحالي داخل الفريق».

وتلقى الفرنسي باتريس كارتيرون أول خسارة له رفقة القلعة البيضاء بعد عودته من جديد حيث يحتاج للفوز في مباراة مولودية الجزائر المقبلة من أجل الإبقاء على آمال فريقه خلال البطولة الحالية.

الزمالك يواجه مولودية الجزائر في الجولة الخامسة

ويواجه الزمالك مولودية الجزائر خلال الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا قبل أن يواجه تونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات، حيث يحتاج للفوز في المباراتين المقبلتين مع خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.