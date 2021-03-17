صلاح عبدالله بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي: لو جبت سيرته اعملولي بلوك

الشارقة - اميمة ياسر - علق الفنان صلاح عبد الله بشكل ساخر على خسارة الزمالك من فريق الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏لأجل غير مسمى.. لو شوفتوني جبت سيرته إعملولي بلوك????????.

كان نادي الزمالك قد تعرض لهزيمة مريرة من الترجي التونسي، في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة بهدف دون رد، بتسديدة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش.