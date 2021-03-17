دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يجدد فوزه على أتالانتا ويتأهل لربع النهائي

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مدريد : جدد ريال مدريد الاسباني فوزه على أتالانتا الايطالي 3 1 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروباالثلاثاء، بعدما كان فاز ذهابا بهدف نظيف، وحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي.

سجل للنادي المدريدي هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (34) وقائده سيرخيو راموس (60 من ركلة جزاء) وماركو أسونسيو (85). وللخاسر الكولومبي لويس مورييل (83).

وبعد موسمين مخيبين على الصعيد القاري، قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فريقه الى ربع النهائي، بعدما كان سبق ان احرز باشرافه لقب المسابقة الاعرق أوروبيا على مدى 3 مواسم تواليا (2016 2018).

ولم ينجح "زيزو" في تخطي ثمن نهائي المسابقة الاوروبية منذ عودته إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في آّذار/مارس 2019، حيث خسر أمام أياكس أمستردام الهولندي في ذلك العام، وثم أمام مانشستر سيتي الانكليزي عام 2020.

وانهى الريال سلسلة من 4 مباريات لم يفز خلالها على أرضه في الدور الإقصائي للمسابقة الأوروبية، حيث تعادل مرة ومني بثلاث هزائم.

كما وضع النادي المدريدي حدا لسلسلة من 5 مباريات لأتالانتا حقق خلالها الفوز خارج ملعبه، سجل خلالها 14 هدفا وحافظ على شباكه 4 مرات.

واستعان المدرب زيدان بالقائد راموس اساسيا للمباراة الثانية تواليا، بعدما لعب لمدة ساعة أمام إلتشي في الدوري المحلي السبت، في اول مشاركة له بعد غياب استمر لفترة شهرين بسبب اصابة في الركبة.

كما عاد المهاجم بنزيمة ولاعب الوسط الاوروغوياني فيدي فالفيردي بعد غيابهما عن مباراة الذهاب بسبب الاصابة أيضاً.

في المقابل أجرى مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني ثلاثة تبديلات على تشكيلة الذهاب، فأدخل ماركو سبورتييلو بدلا من بيارلويجي غوليني في حراسة المرمى، والاوكراني روسلان مالينوفسكي والكرواتي ماريو باساليتش بدلا من السويسري ريمو فرويلر الموقوف والكولومبي دوفان زاباتا الجالس على مقاعد البدلاء.

ضغط أتالانتا سريعا، وبعد 3 دقائق من صافرة البداية هدد مرمى مضيفه بتسديدة من الالماني روبن غوسينز الذي تابع تمريرة عرضية مورييل، إلاّ أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان بالمرصاد.

وبخلاف مجريات اللعب، افتتح الريال التسجيل بفضل هدافه بنزيمة وخطأ في التمرير من الحارس سبورتييلو، استفاد منه الكرواتي لوكا مودريتش ليعترض الكرة وينطلق الى يسار المنطقة ويمررها الى الفرنسي الذي سددها مباشرة بالقدم اليمنى الى يمين الحارس (34).

وهو الهدف الخامس لبنزيمة في المسابقة الاوروبية الاعرق في هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 70 هدفا في دوري الابطال.

استعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور في الشوط الثاني، فصال وجال ولكن من دون أن يهز الشباك بسبب رعونته، بداية بعدما راوغ في منطقة جزاء أتالانتا ولكنه سدد الى يسار الحارس كرة لم تعانق الشباك (52)، قبل أن يتسبب بركلة جزاء بعدما دفع رافايل تولوا لعرقلته ليستعين الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لرفع بطاقة صفراء في وجه لاعب الفريق الضيف ويحتسب ركلة جزاء تصدى لها القائد راموس بالقدم اليمنى بنجاح في الشباك برغم ارتماء الحارس الى الجهة الصحيحة (60).

وهو الهدف الثاني لراموس في هذا الموسم في المسابقة، بعد أول سجله في مرمى إنتر 3 2 في الاسبوع الثالث من دور المجموعات.

ووقف كورتوا سدا أمام محاولات أتالانتا فتصدى لتسديدة بالقدم اليسرى من البديل زاباتا (67)، ورد عليه بنزيمة بعد دقيقة باصابة القائم.