دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي الى ربع النهائي

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بودابست: بلغ مانشستر سيتي الانكليزي الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بفوزه على بوروسيا مونشسنغلادباخ الالماني 2 صفر في اياب ثمن النهائي الثلاثاء في بودابست.

وسجل البلجيكي كيفن دي بروين (13) والالماني ايلكاي غوندوغان (18) هدفي سيتي الذي كان فاز ذهابا ايضا بالنتيجة ذاتها.

وحافظ سيتي بالتالي على حلم احراز الرباعية خلال الموسم الحالي، علما بأنه ضمن بنسبة كبيرة التتويج بالدوري الانكليزي الممتاز، وبلغ نهائي كأس رابطة الاندية وسيخوض ربع نهائي كأس انكلترا ضد ايفرتون السبت المقبل.

كما هي المرة الرابعة تواليا التي يبلغ فيها مانشستر سيتي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأهم لكنه فشل في تخطي هذا الدور في المواسم الثلاثة الاخيرة وكان الخروج على يد ليفربول وتوتنهام الانكليزيين وليون الفرنسي تواليا.

وعاد صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين الى التشكيلة الاساسية الى جانب الجزائري رياض محرز والالماني ايلكاي غوندوغان وفيل فودن ولعب الفريق من دون رأس حربة حقيقي بتواجد الارجنتيني سيرخيو اغويرو والبرازيلي غابريال جيزوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل ان يشارك الاول في ربع الساعة الاخير.

وبعد ان اضاع المهاجم السويسري بريل ايمبولو فرصة لمونشنغلادباخ بعد مرور ست دقائق عندما تصدى حارس سيتي البرازيلي إيدرسون لكرته الخطيرة (9)، حسم النادي الانكليزي النتيجة في الدقائق العشرين الاولى عندما تقدم بهدفين حمل الاول توقيع دي بروين بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة وسقطت داخل الشباك (13)، مفتتحا رصيده من الاهداف على الصعيد القاري هذا الموسم، قبل ان يضيف غوندوغان الثاني بعد مجهود فردي من فودن ليمرر اليه الكرة فغمزها داخل الشباك (18).

والهدف هو الخامس عشر لغوندوغان هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها 3 في دوري الابطال.

وبقيت الافضلية لسيتي في الشوط الثاني من دون ان يتمكن من اضافة هدف ثالث، بيد انه احتفظ بنظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي في هذه المسابقة بعد ان خسر مباراته الافتتاحية ضد بورتو البرتغالي صفر 1.

يذكر أن الفريقين التقيا 6 مرات في هذه المسابقة ففاز الفريق الانكليزي خمس مرات مقابل تعادل واحد.