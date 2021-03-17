شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بالأندية اليوم لمناقشة حلول أزمة ضغط مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الكرة اجتماعا اليوم الأربعاء مع أندية القسم الأول، وذلك لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية والتي ظهر على أداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة لجميع الأندية لحضور الاجتماع، وقال الاتحاد في بيان له: "الاتحاد المصري إذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا، وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري".

وأضاف البيان: "ونظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأولمبي سارية فإن ذلك كله يضعنا أمام مسئولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها".

واتفق مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على مقترحين سيتم عرضهما على الأندية في اجتماع اليوم، الأول أن يتم ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة وإنهاء الدوري المصرى في شهر أغسطس، والاقتراح الثاني هو إنهاء بطولة الدوري في شهر أكتوبر دون ضغط مباريات.