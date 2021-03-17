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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ونامونجو التنزانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره نامونجو التنزاني في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات حول هذه المباراة.
مشوار بيراميدز في الكونفدرالية قبل مواجهة بطل تنزانيا
ترتيب مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية
طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ونامونجو
يدير مباراة بيراميدز ونامونجو اليوم طاقم حكام بقيادة محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.
غيابات بيراميدز أمام بطل تنزانيا
استبعد الجهاز الفني لبيراميدز الأوروجويانى دييجو رولان، كما يغيب محمود وادى الذى تعرض لإصابة بكسر وشرخ فى ضلعين خلال مواجهة نكانا الزامبى.
ووصلت بعثة بيراميدز إلى تنزانيا الأحد الماضى، وضمت قائمة الفريق كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.
التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نامونجو