شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ونامونجو التنزانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره نامونجو التنزاني في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات حول هذه المباراة.

حقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

تضم المجموعة الرابعة أندية "بيراميدز– الرجاء المغربي – نكانا الزامبي – نامونجو التنزاني"، ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء، بعد الفوز على ناكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون رد، فيما يأتي نامونجو ثالثاً ونكانا الزامبي رابعاً.

يدير مباراة بيراميدز ونامونجو اليوم طاقم حكام بقيادة محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.

استبعد الجهاز الفني لبيراميدز الأوروجويانى دييجو رولان، كما يغيب محمود وادى الذى تعرض لإصابة بكسر وشرخ فى ضلعين خلال مواجهة نكانا الزامبى.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى تنزانيا الأحد الماضى، وضمت قائمة الفريق كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.

يبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نامونجو مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي ، خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمود حمادة ، خط الهجوم: جون أنطوى.