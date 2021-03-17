شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الاتحاد السكندري يعودون للتدريبات الجماعية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على عودة الرباعي المستبعد من الفريق للتدريبات الجماعية، غدا الخميس، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق بعد الفوز على البنك الأهلي والوصول للمربع الذهبي بالدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، ليقفز 4 مراكز مرة واحدة.

أزمة المستبعدين بدأت يوم 22 فبراير الماضي، حينما أصدر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، تعليماته للجهاز الإداري، باستبعاد خماسي الفريق عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوه من التدريبات الجماعية والتدريب المنفرد عقب الهزيمة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسمح لصبري رحيل بالمشاركة في مباراة إنبي الاثنين الماضي، وتعليق مصير اللاعبين الأربعة الآخرين.

وتدخل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لاحتواء غضب اللاعبين الأربعة المستبعدين من النادي بقرار من العميد حسام حسن المدير الفني، بعد اتهام الأخير لهم بالغياب عن التدريبات واختلاق الأعذار وعدم الالتزام.