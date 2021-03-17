شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد بعد صفر الترجي : فيلم فرجاني ساسي زاد عن الحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى نادر السيد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق غضبه من لاعبي الزمالك عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وقال نادر السيد في تصريحات تليفزيونية: "لاعبو الزمالك بلا طموح وبلا روح، ولا يعلمون قيمة نادي الزمالك، وهم سبب الهزيمة اليوم، وليس الجهاز الفني" .

واختتم قائلا إن «مسلسل وفيلم فرجاني ساسي زاد عن الحد والمماطلة في تجديد تعاقده أثرت بالسلب على الفريق».