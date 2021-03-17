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نادر السيد بعد صفر الترجي : فيلم فرجاني ساسي زاد عن الحد

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى نادر السيد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق غضبه من لاعبي الزمالك عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وقال نادر السيد في تصريحات تليفزيونية: "لاعبو الزمالك بلا طموح وبلا روح، ولا يعلمون قيمة نادي الزمالك، وهم سبب الهزيمة اليوم، وليس الجهاز الفني" .

واختتم قائلا إن «مسلسل وفيلم فرجاني ساسي زاد عن الحد والمماطلة في تجديد تعاقده أثرت بالسلب على الفريق».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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