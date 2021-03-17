شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجي التونسي بعد هزيمة الزمالك : فزنا بكل سهولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي بآداء لاعبيه خلال مباراة الزمالك بالأمس والتي نجح فيها الفريق التونسي في الفوز بهدف نظيف سجله حمدو الهوني.

وقال الشعباني في تصريحات تليفزيونية: «لاعبينا ظهروا بروح قتالية عالية وحققنا فوزاً مستحقاً، كما أننا درسنا الزمالك جيداً وتمكننا من إيقاف مفاتيح لعبه».

واختتم قائلا «سعيد بوصولنا إلى النقطة العاشرة، وأمامنا مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائر سنقاتل خلالها من أجل الفوز والتأهل إلى دور الثمانية كمتصدر للمجموعة الرابعة».