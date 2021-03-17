شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالواحد بعد صفر الترجي : تعاقد الزمالك مع كارتيرون «غلطة كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالواحد ، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرار خاطئ.

وقال محمد عبدالواحد، في مداخلة تليفزيونية: «كنت ضد عودة كارتيرون، لنادي الزمالك مرة أخرى، بعدما ترك الفريق في وقت صعب للغاية في الموسم الماضي».

وأضاف أن «التعاقد مع كارتيرون، غلطة كبيرة، هذا للمدرب ترك الفريق في وقت صعب للغاية في الموسم الماضي، ومجلس الادار ة عرض عليه تنفيذ كل طلباته، ولكنه اصر على الرحيل».

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.