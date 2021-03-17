شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يلوم الزمالك بسبب إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادَ محمود ابو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بقدرات إمام عاشور لاعب وسط الزمالك ، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى المزيد من المباريات لاستعادة مستواه الذي ظهر عليه في بداية مباريات الدوري العام هذا الموسم .

وقال ابو الدهب في تصريحات تليفزيونية إن إمام عاشور استطاع تعويض غياب فرجاني ساسي في بعض مباريات الدوري العام، كما نجح في تسجيل أكثر من هدف للفريق عن طريق التسديدات، وهو ما كان يفتقده الزمالك منذ فترة طويلة.

وتساءل نجم الأهلي عن سبب استبعاد إمام عاشور بعد فترة تألقه وتوهجه كرويًا خلال غياب فرجاني ساسي .