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عفت نصار بعد صفر الترجي : توقيت حل مجلس مرتضى منصور خاطئ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عفت نصار، نجم الزمالك الأسبق، عن حزنه الشديد، لما يحدث داخل نادي الزمالك في الفترة الجارية.

وقال عفت نصار، في مداخلة تليفزيونية: «قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك خاطئ لأنه جاء في توقيت صعب، أثر بالسلب على فريق الكرة».

وأضاف :«لو كان هناك خطأ كان يجب الانتظار، حتى نهاية مدة المجلس المنتخب برئاسة مرتضى منصور وإجراء الانتخابات، ويتم بعد ذلك محاسبة المخطئ.. خايف على نادي الزمالك يكون زي الترسانة، بسبب تلك القرارات الإدارية».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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