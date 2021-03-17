شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي السابق يهاجم كارتيرون بعد صفر الترجي : «تصريحاتك بايخة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق إن تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عقب الخسارة أمام الترجي التونسي بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ’’ خايبـة ’’ ولا قيمة لها، وبها نوع من التعالي وإخلاء المسئولية وتحميلها إلى الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو .

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "كنت ضد عودة باتشيكو من الأساس لكنه لا يستحق الإقالة، فالزمالك متصدر الدوري العام، وكان لديه فرصة كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، كما أن عودة كارتيرون بعد موقفه السابق وهروبه بشكل مفاجئ أمراً خاطئاً من قِبَل مجلس إدارة النادي".

واختتم عبدالجليل أن لاعبي الزمالك يفتقدون الروح وليس لديهم الطموح في تحقيق الإنتصارات، على عكس لاعبي الأهلي الذين شعروا بخطورة موقف الفريق في المجموعة ولعبوا بروح قتالية عالية وتمكنوا من تحقيق الفوز خارج الديار والإقتراب شيئاً فشيئاً من العبور إلى دور الثمانية.