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نجم الزمالك السابق: لاعبو الأهلي ظهروا بروح قتالية أمام فيتاكلوب .. لكن مباراة المريخ صعبة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبو الأهلي خلال مباراة فيتا كلوب أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بتفوق المارد الأحمر بثلاثية نظيفة

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية إن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فيتا كلوب رغم سوء أرضية ملعب الفريق الكونغولي.

واختتم مرعي: مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني ستكون صعبة للغاية رغم تراجع الفريق وحصوله على نقطة واحدة حتى الآن، لكن الأجواء في السودان مختلفة ويبقى المريخ أحد أعرق الأندية في القارة السمراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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