بطولة فرنسا: برنات يمدد عقده مع سان جرمان حتى عام 2025

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باريس: أعلن نادي باريس سان جرمان ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تجديد عقد مدافعه الدولي الاسباني خوان برنات لفترة 4 أعوام، وتحديداً حتى عام 2025.

وبرغم أن عقد المدافع الاسباني البالغ 28 عاما كان سيصل الى نهايته في حزيران/يونيو 2021، غير أن المدير الرياضي لنادي العاصمة البرازيلي ليوناردو أكد في عدة مناسبات سابقة أنه يرغب بتمديد عقد اللاعب الدولي الذي حط رحاله في باريس في عام 2018 قادما من بايرن ميونيخ الالماني.

ويغيب برنات عن الملاعب منذ أيلول/سبتمبر 2020 بسبب اصابة خطيرة في ركبته اليسرى نتج عنها تمزق في الرباط الصليبي، لكنه بدأ مرحلة التعافي بحسب التصاريح الطبية الاخيرة الصادرة عن سان جرمان.

وخاض الاسباني 76 مباراة بقميص النادي الباريسي، سجل خلالها 6 أهداف ومرر 10 تمريرات حاسمة.