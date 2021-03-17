لوف سيستدعي موسيالا وفيرتس الى صفوف منتخب المانيا

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برلين: أكد مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف بانه في صدد استدعاء الشابين جمال موسيالا من بايرن ميونيخ وفلوريان فيرتس من باير ليفركوزن الى صفوف "المانشافت" لمبارياته المقررة ضمن تصفيات القارة الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 اواخر الشهر الحالي.

وقال لوف "اعتقد أنه بامكانكم القول باننا نخطط للإثنين ان يكونا معنا".

ويملك موسيالا الجنسيتين الانكليزية والالمانية لكنه فضّل الدفاع عن ألوان المانشافت على الرغم من خوضه مباريات مع انكلترا للفئة العمرية تحت 21 عاماً.

وفرض موسيالا (18 عاما) نفسه في تشكيلة بايرن ميونيخ هذا الموسم وبات اصغر لاعب في صفوف الفريق البافاري يسجل هدفا في دوري ابطال اوروبا في شباك لاتسيو الايطالي (4 1) الشهر الماضي.

اما فيرتس (17 عاما) فتألق بدوره في صفوف ليفركوزن.

وسيعلن لوف تشكيلته الرسمية لمواجهات ايسلندا (25 اذار/مارس) ورومانيا (28 منه) ثم مقدونيا الشمالية (في 31 منه) يوم الجمعة وقال في هذا الصدد "سيكون الامر جيدا رؤيتهما لبضعة ايام معنا لمعرفة كيفية تأقلهما في محيطنا" مشيرا بانهما لا يملكان أي ضمانة ليشاركا في كأس أوروبا المقررة من 11 حزيران/يونيو الى 11 تموز/يوليو المقبلين.

وبسبب قيود السفر المفروضة في المانيا، فربما لن يستعين لوف بنجوم الدوري الانكليزي امثال ثنائي تشلسي كاي هافيرتس وتيمو فيرنر ولاعب وسط مانشستر سيتي ايلكاي غوندوغان.