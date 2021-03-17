شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ونامونجو التنزانى اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق نامونجو التنزانى اليوم الأربعاء نظيره نادى بيراميدز على استاد تنزانيا الوطني في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

تقام مباراة بيراميدز ونامونجو التنزانى في الثالثة عصر اليوم الأربعاء في إطار منافسات الكونفدرالية ، ونجح بيراميدز في التأهل للمباراة النهائية بالكونفدرالية عندما شارك لأول مرة في تاريخه بالنسخة الماضية من البطولة القارية ، قبل أن يخسر أمام فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 0 -1.

حقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ 32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ 32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

تضم المجموعة الرابعة أندية "بيراميدز– الرجاء المغربي – نكانا الزامبي – نامونجو التنزاني"، ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء، بعد الفوز على ناكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون رد، فيما يأتي نامونجو ثالثاً ونكانا الزامبي رابعاً.

يدير مباراة بيراميدز ونامونجو اليوم طاقم حكام بقيادة محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.

من جانبه شدد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز على لاعبى فريقه بضرورة التركيز، والعمل على استغلال الفوز في أول مباراة بدور مجموعات الكونفدرالية لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى، حتى لا يدخل الفريق في دوامة الحسابات التي يعانى منها حاليًا الأهلى والزمالك في مجموعات دورى الأبطال.

في المقابل يسعى الجهاز الفني لبطل تنزانيا لحصد أول ثلاثة نقاط في المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى من الرجاء المغربى بهدف دون رد لبداية رحلة تصحيح الأوضاع بالمجموعة لضمان التأهل للدور التالى.