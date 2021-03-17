شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ونامونجو التنزانى اليوم الأربعاء 17 / 3 / 2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق نامونجو التنزانى اليوم الأربعاء نظيره نادى بيراميدز على استاد تنزانيا الوطني في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
موعد مباراة بيراميدز ونامونجو بالكونفدرالية
بيراميدز يفوز في الجولة الأولى بثلاثية أمام بطل زامبيا
ترتيب مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية
تضم المجموعة الرابعة أندية "بيراميدز– الرجاء المغربي – نكانا الزامبي – نامونجو التنزاني"، ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء، بعد الفوز على ناكانا الزامبي بثلاثة أهداف دون رد، فيما يأتي نامونجو ثالثاً ونكانا الزامبي رابعاً.
طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ونامونجو
يدير مباراة بيراميدز ونامونجو اليوم طاقم حكام بقيادة محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.
ردولفو يبحث عن الانتصار الثانى على التوالي
من جانبه شدد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز على لاعبى فريقه بضرورة التركيز، والعمل على استغلال الفوز في أول مباراة بدور مجموعات الكونفدرالية لتحقيق الانتصار الثانى على التوالى، حتى لا يدخل الفريق في دوامة الحسابات التي يعانى منها حاليًا الأهلى والزمالك في مجموعات دورى الأبطال.
بطل تنزانيا يفتش عن تعويض هزيمة الرجاء
في المقابل يسعى الجهاز الفني لبطل تنزانيا لحصد أول ثلاثة نقاط في المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى من الرجاء المغربى بهدف دون رد لبداية رحلة تصحيح الأوضاع بالمجموعة لضمان التأهل للدور التالى.