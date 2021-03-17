مدحت العدل بعد صفر الترجي : إدارة الزمالك محترمة لكن ليس لها علاقة بكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل بعد صفر الترجي : إدارة الزمالك محترمة لكن ليس لها علاقة بكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، أن هناك تخبط إداري في نادي الزمالك في الفترة الحالية.
وقال مدحت العدل، في مداخلة تليفزيونية: «هناك تخبط إداري داخل نادي الزمالك في الفترة الجارية، الدولة بأجهزتها كلها سوف تتخذ قرارات مهمّة خلال الساعات المقبلة، لتصحيح المسار داخل نادي الزمالك».
وأضاف مدحت العدل: «تواصلت مع الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وطلبت منه تعيين مجلس مؤقت يدير نادي الزمالك، لمدة سنة ورشحت له الدكتور كمال درويش».
وذكر أن «المنظومة حاليًا في الزمالك، كلها غلط، تغيير باتشيكو، عجيب ومريب، الزمالك، كان يلعب كل المباريات أفضل من كل الفرق، مستحيل أن تغير مدرب في هذا التوقيت قبل مباراة مهمة.. إدارة الزمالك محترمة، ولكنها ليس لها علاقة بكرة القدم».
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