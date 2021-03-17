شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل بعد صفر الترجي : إدارة الزمالك محترمة لكن ليس لها علاقة بكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، أن هناك تخبط إداري في نادي الزمالك في الفترة الحالية.

وقال مدحت العدل، في مداخلة تليفزيونية: «هناك تخبط إداري داخل نادي الزمالك في الفترة الجارية، الدولة بأجهزتها كلها سوف تتخذ قرارات مهمّة خلال الساعات المقبلة، لتصحيح المسار داخل نادي الزمالك».

وأضاف مدحت العدل: «تواصلت مع الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وطلبت منه تعيين مجلس مؤقت يدير نادي الزمالك، لمدة سنة ورشحت له الدكتور كمال درويش».

وذكر أن «المنظومة حاليًا في الزمالك، كلها غلط، تغيير باتشيكو، عجيب ومريب، الزمالك، كان يلعب كل المباريات أفضل من كل الفرق، مستحيل أن تغير مدرب في هذا التوقيت قبل مباراة مهمة.. إدارة الزمالك محترمة، ولكنها ليس لها علاقة بكرة القدم».