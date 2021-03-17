شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صفر الترجي .. محلل قناة الزمالك الجديد يكشف الحروب الخفية داخل الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ما يحدث في نادي الزمالك الان نتاج طبيعي للحروب الخفية الدائرة داخل النادي، وتحديدًا على مستوى الإدارة، حيث الصراعات وما وصفه بـ حب الأنا والبحث عن المصالح الشخصية هي السمة المميزة للجميع في الزمالك، على حد قوله.

وكتب احمد عيد عبدالملك المحلل الفني الجديد بقناة الزمالك الرسمية على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد الهزيمة الثانية لفريق الزمالك أمام الترجي التونسي وخروجه بصفر من مباراتي بطل تونس ذهابا وعودة: «كلمة وأتحمل مسؤليتها محدش بيحب الخير لحد جوة نادي الزمالك، حروب دايماً دايرة بين لاعبيين ومجالس إدارات ومدربين سابقين ومسؤليين».

وقال عبدالملك: «عمري ما شوفت الكل متكاتف وبيحب الخير إلا قليلين وفي اوقات متباعدة، الأنا فقط هي اللي سائدة وروح الجماعة بتيجي كل فين وفين ودي مشكلة تاريخية لنادي الزمالك».