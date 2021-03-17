شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق بعد صفر الترجي : «اللي عايز يمشي يمشي يافرجاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، إنه يجب محاسبة لاعبي القلعة البيضاء بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف محمد صلاح، خلال تصريحات تليفزيونية أن الزمالك أعاد مدربًا تسبب في خسارته بنهائي دوري الأبطال، ليخرجه من دور المجموعات بالنسخة الحالية.

واستكمل: «أقول للاعبي الزمالك اللي عايز يمشي يمشي، وأوجه حديثي في المقام الأول لـ فرجاني ساسي .. الزمالك لم يقدم شيئا أمام الترجي في لقاء اليوم، واقترب بنسبة 90 % من مغادرة دوري أبطال إفريقيا».