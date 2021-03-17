ميدو يفتح النار علي إدارة نادي الزمالك: ما فعلته الإدارة جرائم كروية..وكارتيرون بيضحك علينا

الشارقة - اميمة ياسر - شن الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، هجوما لاذعا على الإدارة المؤقتة التي تدير الزمالك، والجهاز الفني واللاعبين عقب الخسارة أمام الترجي بهدف نظيف دون رد .

وقال "ميدو" خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار" أن فرصة الزمالك للتأهل خرجت من يده وأصبحت في "يد منافسيه"، ومشاكل الفريق خارج الملعب.

وأضاف: كان من الظلم أن يفوز الزمالك علي الترجي اليوم، إدارة الزمالك فعلت كل شيء خطأ وكان لابد من أن تكون هذه النتيجة، الترجي قدم مباراة كرة قدم "محترمة" والزمالك لم يستطع مجاراته على أرض الملعب.

وتابع : إدارة الزمالك فعلت كل شيء خطأ عشان موسم الزمالك يفشل الإدارة باعت مصطفي محمد وتعاقدت مع لاعبين، أحدهما لا يحق له المشاركة في أفريقيا، والثاني "أصغر لاعب في الفريق أفضل منه".

وأوضح "ميدو" أن أشرف قاسم لم يكن يعلم أي شيء عن بدائل مصطفي محمد، وأتمنى أن يخرج في أسرع وقت ويعلن الحقيقة، كما أن رحيل باتشيكو في هذا التوقيت، واختيار بدائل مصطفي محمد، واتخاذ هذه القرارات دون العودة لخبراء كرة قدم "جرائم كروية".

وأكمل "لا أفهم حتي الآن سبب رحيل باتشيكو في هذا التوقيت قبل المباراة الأهم أمام الترجي، وكارتيرون لن يتحمل أي مسؤولية في حال خروج الفريق من دوري أبطال افريقيا، "هيحمل المسئولية للي قبله"، بعيدا عن إن ده في أصول الكورة "عيب".

واختتم "ميدو" حديثه قائلا:" كارتيرون رحل من الزمالك بسبب الأموال وليس لوجود مشاكل مع مرتضي منصور "متضحكوش علينا"، وكذلك لم يضح من أجل العودة للزمالك كما يقول وكيله، "كده كده التعاون كان هيمشيه،مشيرا الي ضرورة تدخل الدكتور أشرف صبحي للتحقيق مع اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك وكيفية إدارتها لشؤون فريق كرة القدم.