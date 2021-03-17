إبراهيم سعيد تعليقًا على هزيمة الزمالك: لاعبين منفوخين على الفاضي..وأكبر خطأ رحيل باتشيكو

الشارقة - اميمة ياسر - علق إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر سابقا، على هزيمة الزمالك أمام الترجى التونسي بهدف نظيف فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

ونشر سعيد تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: بعيد بقي عن الظروف وعن التخبط الاداري!!! يوجد لاعبين منفوخين علي الفاضي ولا يستحقوا تقدير جماهير الزمالك.

وتابع: والمباريات الهامة بيتكشفوا ومش موجودين في الملعب .. أكبر خطأ رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تعرض لهزيمة هدف أمام ضيفه الترجي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.