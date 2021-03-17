محمد صلاح: لابد من محاسبة لاعبي الزمالك..و لو فرجاني ساسي عايز يمشي يمشي

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك السابق، إنه لا بد من محاسبة لاعبي القلعة البيضاء؛ بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف.

وأضاف "صلاح " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الزمالك أعاد مدربا تسبب في خسارته لنهائي دوري الأبطال، ليخرجه من دور المجموعات بالنسخة الحالية.

وأنفعل قائلاً: أقول للاعبي الزمالك، اللي عايز يمشي يمشي، وأوجه حديثي في المقام الأول لفرجاني ساسي.

وتابع: الزمالك لم يقدم شيئا أمام الترجي في لقاء اليوم، واقترب بنسبة 90% من مغادرة دوري أبطال إفريقيا.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تعرض لهزيمة مريرة أمام ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.