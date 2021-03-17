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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل إلى القاهرة بعد الفوز على فيتا كلوب فى الكونغو.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى القاهرة منذ قليل، قادمة من الكونغو، عقب خوض مباراة فيتا كلوب، والتى انتهت بثلاثية نظيفة للمارد الأحمر.
وكانت البعثة، التى يترأسها العامرى فاروق نائب رئيس النادى، قد غادرت الكونغو بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة مباشرة، حيث تحركت البعثة من ملعب المباراة إلى مطار ندجيلى بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.
وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر أمس، الثلاثاء، باستاد الشهداء فى كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ومنح الجهاز الفنى لاعبى الفريق راحة 5 أيام بعد الفوز على فيتا كلوب.