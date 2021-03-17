شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل إلى القاهرة بعد الفوز على فيتا كلوب فى الكونغو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى القاهرة منذ قليل، قادمة من الكونغو، عقب خوض مباراة فيتا كلوب، والتى انتهت بثلاثية نظيفة للمارد الأحمر.

وكانت البعثة، التى يترأسها العامرى فاروق نائب رئيس النادى، قد غادرت الكونغو بعد الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة مباشرة، حيث تحركت البعثة من ملعب المباراة إلى مطار ندجيلى بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر أمس، الثلاثاء، باستاد الشهداء فى كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ومنح الجهاز الفنى لاعبى الفريق راحة 5 أيام بعد الفوز على فيتا كلوب.