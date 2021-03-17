شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك وجها لوجه اليوم فى نهائى كأس سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك، فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021، على صالة أكتوبر الدولية. فينا يلتقى فى تمام الثانية ظهرا فريق سبورتنج مع الشمس بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع على نفس الصالة.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة 25/22 فى إطار نصف نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد فى المواجهة التى أقيمت بينهما على على صالة أكتوبر، بينما تأهل الأهلي بعد الفوز على سبورتنج فى نصف النهائي.

وتشهد مباريات كرة اليد حضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط فى ظل تخفيض أعداد الحضور للحماية من فيروس كورونا، حيث إن مباريات القمة تقتصر على حاملى البطاقات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة الناديين فقط.

وتقام الجولة الـ 32 من دورى عمومى سيدات اليد السبت المقبل بمواجهات بين كل من: سموحة مع الشمس وسبورتنج مع الزمالك والمعادي مع الأهلي والجزيرة مع منوف، و6 أكتوبر مع هليوبوليس والزهور مع حلوان وهليوليدو مع مدينة نصر، وتشامبيون الرحاب مع أصحاب الجياد.