الارتجاج في المخ لم يمنع مدرب البرتغال من استدعاء روي باتريسيو!

دافع فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي عن قراره الخاص باستدعاء روي باتريسيو حارس مرمى ولفرهامبتون الإنجليزي إلى قائمة المنتخب البرتغالي استعدادًا لمباريات الفريق في بداية التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعرض روي باتريشيو لضربة قوية في الرأس إثر اصطدامه بزميله كونور كوادي خلال مباراة الفريق التي خسرها صفر / 1 أمام ليفربول أمس الأول الإثنين بالدوري الإنجليزي.

وخرج الحارس من الملعب محمولًا بعد توقف المباراة لعدة دقائق، ولكن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لفريق ولفرهامبتون أكد بعد المباراة أن باتريشيو لم يتعرض لإصابة خطيرة.

واستدعى سانتوس حارس المرمى روي باتريشيو 33/ عامًا/ ضمن القائمة التي أعلنها مساء الثلاثاء استعدادًا لمباريات الفريق المرتقبة أمام منتخبات أذربيجان وصربيا ولوكسمبورج.

وصرح سانتوس إلى الصحفيين قائلًا : “استدعيناه لأننا منذ أن تعرض للإصابة، حاولنا التعرف على كل شيء بشأنها .. تحدثنا إليه وإلى الطاقم الطبي. تأكدنا من استقرار حالته، لديه بروتوكول علاجي سيتبعه ، ولكنهم قالوا إنه لن يعيقه عن المشاركة في المباريات”.

وإلى جانب النجوم الكبار الأساسيين في الفريق مثل كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وبرناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز وروبن دياز، استدعى سانتوس المهاجم أندري سيلفا وسيدريك سواريز قلب دفاع أرسنال الإنجليزي.

كما ضمت القائمة التي أعلنها سانتوس وجهين جديدن هما نونو مينديش قلب دفاع سبورتنج لشبونة البرتغالي وزميله لاعب الوسط جواو بالينيا.

وقال سانتوس إنه أعطى بالينيا “تقييما إيجابيا” ولو لم يكن هذا التقييم ما استدعاه نظرًا لوجود بدائل أخرى.

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