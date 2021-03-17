كارتيرون: خروج الزمالك؟ سنقاتل حتى آخر فرصة في دوري الابطال

أبدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق بنادي الزمالك حزنه لخسارة الفريق أمام الترجي التونسي بهدف دون رد مساء اليوم الثلاثاء بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنه عندما عاد إلى الفريق وجد اللاعبين في مستوى بدني سيء وبدون روح قتالية.

وأضاف كارتيرون أنه حاول تجهيز اللاعبين للقاء لكنهم لم يصلوا لـ50 من مستواهم الفني والبدني، مُشددًا على أنه سيحاول الفترة المقبلة تجهيزهم بشكل جيد.

وخسر الزمالك ذهابًا وإيابًا من الترجي بدوري الأبطال ليصبح موقفه حرج و صعب وشبه مستحيل ويحتاج إلى معجزة للصعود لربع النهائي!

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