بايرن ميونخ يرفض سفر ليفاندوفسكي ودافيد ألابا إلى إنجلترا في تصفيات كأس العالم

اعلن هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني بأن ناديه لن يحرر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه النمسوي دافيد الابا لخوض مباريات في صفوف منتخب بلديهما ضد انجلترا واسكتلندا تواليًا في نهاية الشهر الحالي ضمن تصفيات مونديال 2022 بسبب فيروس كورونا المتحور البريطاني.

وقال فليك “لن نريد اتخاذ أي مخاطرة. نرغب أن يعود اللاعبون إلى التدريبات وإيقاع المباريات مباشرة بعد مشاركتهم في صفوف منتخبات بلادهم، القرار يتعلق بهذه النقطة بالذات”.

واضاف “إذا كان يتعين على أي لاعب أن يخضع للحجر لدى عودته، فإنه مسموح للنادي بألا يحرره”.

ويتعين على النمسا مواجهة اسكتلندا في جلاسكو في 25 مارس الحالي، في حين تواجه بولندا نظيرتها إنجلترا في 31 منه على ملعب ويمبلي في لندن، واذا لعب كل من ليفاندوفسكي وألابا في المملكة المتحدة، يتعين عليهما الخضوع للحجر لدى عودتها إلى بافاريا بسبب القيود الألمانية المفروضة بسبب تداعيات فيروس كورونا وسيغيبان بالتالي عن مباراة القمة ضد لايبزيج الثاني في الثالث من أبريل في الدوري الألماني.

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