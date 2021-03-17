مهاجم برايتون السابق مُرشح لخلافة تايلور في رئاسة رابطة اللاعبين الانجليز

يقترب ماهيتا مولانجو مهاجم برايتون السابق من خلافة جوردون تايلور في رئاسة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.
وقالت الرابطة التي تمثل اللاعبين في إنجلترا وويلز في بيان اليوم الثلاثاء إن لجنة استشارية مستقلة أوصت برئاسة اللاعب السويسري البالغ من العمر 38 عامًا للرابطة.
وأضافت “وافق مجلس إدارة رابطة اللاعبين المحترفين بالاجماع على المرشح المقترح ويتطلع الآن للانتهاء من إجراءات التعيين”.
ويقود تايلور (76 عامًا) الرابطة منذ 1981 لكنه واجه انتقادات متزايدة بشأن راتبه وسيغادر الرابطة في نهاية الموسم.
وانضم مولانجو إلى برايتون في 2004 لكن الفريق أعاره سريعًا إلى لينكولن سيتي وبعده إلى أولدهام أثليتيك وريكسهام قبل أن ينضم لفريق جرايز أثليتيك في دوري الهواة.
وأنهى مسيرته الكروية في إسبانيا وعمل لأربع سنوات رئيسًا تنفيذيًا لريال مايوركا.
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