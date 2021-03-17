بيكفورد خارج تشكيلة منتخب انجلترا في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022

أعلن نادي إيفرتون سابع الدوري الانجليزي أن حارس مرماه الدولي جوردان بيكفورد لن يخوض المباريات الثلاث لمنتخب بلاده ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، إثر تعرضه لإصابة في عضلة البطن المائلة.

وأكد النادي الانجليزي أن بيكفورد “سيبقى تحت رعاية الطاقم الطبي للنادي خلال فترة التوقف الدولية”، بدلا من مواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا.

وكان بيكفورد (27 عامًا) خرج في الدقيقة 43 خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام بيرنلي 1-2 في المرحلة 28 من البرميرليج.

وسيغيب الحارس الدولي عن الدور ربع النهائي للكأس المحلية أمام مانشستر سيتي متصدر الدوري السبت المقبل، إضافة الى مباريات منتخب إنجلترا الدولية أمام سان مارينو في 25 الشهر الحالي، وألبانيا في 28 منه وبولندا في 31 منه ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ولعب بيكفورد دورا بارزا في وصول منتخب “الأسود الثلاثة” إلى الدور نصف النهائي في مونديال روسيا 2018 حيث خسر أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد، قبل أن يحتل المركز الرابع بخسارة ثانية أمام بلجيكا بهدفين نظيفين.

وفي ظل هذا الغياب، من المرجح أن يتنافس على الوقوف بين الخشبات الثلاث نيك بوب حارس بيرنلي ودين هندرسون الذي يدافع عن عرين مانشستر يونايتد.

وسيعلن مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت تشكيلته للتصفيات في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي.

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