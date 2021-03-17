لا يشعر فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بالسعادة إزاء اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه “ليس القرار الأفضل”.
وأوضح كيلر في مقابلة عبر شبكة “سكاي” اليوم الثلاثاء أنه يعتقد أن الإجراءات كلها لم تتسم بالشفافية الكاملة، وأن شعوره ليس جيدا حيال البطولة.
وأضاف “علاوة على ذلك، أرى مباريات تقام لأسباب تتعلق بالاستدامة، عندما تشيد بضع استادات في مكان ما في الصحراء، ولن تكون هناك حاجة إليها بعد ذلك”.
وفازت قطر بحق استضافة كأس العالم في 2010 بناء على تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
من ناحية أخرى أكد كيلر أنه سيترشح “بكل تأكيد” لولاية جديدة في رئاسة اتحاد الكرة الألماني، بعد انتخابه للمرة الأولى في 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الألماني يصف تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022 بـ “القرار غير الصائب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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