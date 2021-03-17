محمد البكيري يسخر من حكم مباراة النصر والعين في كأس الملك

تهكم الناقد الرياضي السعودي، محمد البكيري، على الحكم تركي الخضر بسبب قراراته في مباراة النصر والعين ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان النصر قد تقدم على النصر بهدف عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45+4 من أحداث الشوط الأول، عن طريقة تسديدة من ركلة حرة، لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت أن الكرة اطصدمت بظهر لاعب العين وليس بيده.
وقال البكيري من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “حكم المباراة الدولي والمخضرم تركي الخضير صدق أو لا تصدق في زمن تقنية الفار: يلغي هدف صحيح للنصر .. ويحتسب له هدف من خطأ غير صحيح! تحكيمنا إلى أين؟”.
هذا وقام لاعبوا العين السعودي بالاعتراض بشدة على الحكم تركي الخضير بعد نهاية أحداث الشوط الأول، حيث أكدوا أن هدف النصر غير صحيح.
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