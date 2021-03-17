مسؤول سابق في النصر: “الهدف غير شرعي؟ النتيجة عادلة أمام العين”

أكد مدير المركز الإعلامي السابق في نادي النصر، عبدالله بن زنان، أن النتيجة عادلة أمام العين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تسجيل عبدالرزاق حمدالله هدف تقدم غير شرعي.

وجاء هدف حمدالله في الدقيقة 45+4 من أحداث الشوط الأول، عن طريقة تسديدة من ركلة حرة، لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت أن الكرة اطصدمت بظهر لاعب العين وليس بيده.

وقال بن زنان من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “الله مايظلم أحد .. ألغى للنصر هدف صحيح وربي رزق النصر بهدف صحيح من فاول خطأ، يعني النتيجة عادلة حتى الآن”.

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