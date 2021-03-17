نقد لاذع لحكم مباراة النصر والعين في كأس ملك السعودية

وجه الإعلامي السعودي، عدنان جستنة، انتقادات حادة إلى الحكم تركي الخضير بعد احتساب هدف مهاجم النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، أمام العين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء هدف حمدالله في الدقيقة 45+4 من أحداث الشوط الأول، عن طريقة تسديدة من ركلة حرة، لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت أن الكرة اطصدمت بظهر لاعب العين وليس بيده.

وقال جستنيه من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “هدف غير صحيح احتسب لقرار خاطيء من حكم اللقاء فلم تلمس الكرة يد لاعب العين إنما ظهره. أين حكام تقنية الفار اين العدالة ؟”.

وقام لاعبوا الفريق العيناوي بالاعتراض بشدة على الحكم تركي الخضير بعد نهاية أحداث الشوط الأول، حيث أكدوا أن هدف النصر غير صحيح.

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