مراسل بي إن سبورتس “أشرف عياد” يتغنى بإنجاز حمدالله مع النصر

قدم الإعلامي في شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، أشرف بن عياد، رسالة تهنئة إلى مهاجم النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، بعد إحرازه هدفه رقم 100 أمام العين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء هدف حمدالله في الدقيقة 45+4 من أحداث الشوط الأول، عن طريقة تسديدة من ركلة حرة.

وقال بن عياد من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “بإمكانك أن تحبه، بإمكانك أن تفضل غيره،

لكنك ستعترف في الأخير بأنه قناص مميز ومختلف، ألف مبروك بوصولك لـ 100 هدف مع نادي النصر“.

وجاء الهدف رقم 100 لحمدالله بعد 88 مباراة خاضها اللاعب مع النصر، ويعد الرائد والفيحاء أكثر الفرق استقبالا لأهداف اللاعب بـ 10 أهداف في شباك كل منهما.

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