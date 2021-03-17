مذيع قناة أبو ظبي الرياضية يحرج مهاجم النصر “عبد الرزاق حمدالله”!

وجه مذيع قنوات أبو ظبي الرياضية، منصور البلوشي، رسالة حادة إلى مهاجم النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، بعد إحرازه هدفه رقم 100 أمام العين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء هدف حمدالله في الدقيقة 45+4 من أحداث الشوط الأول، عن طريقة تسديدة من ركلة حرة، لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت أن الكرة اطصدمت بظهر لاعب العين وليس بيده.

وقال البلوشي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “كان لا بد للهدف المئة ان يكون مختلفًا .. استثنائيًا كمسيرتك مع النصر .. كالتاريخ الذي تصنعه هناك”.

وجاء الهدف رقم 100 لحمدالله بعد 88 مباراة خاضها اللاعب مع النصر، ويعد الرائد والفيحاء أكثر الفرق استقبالا لأهداف اللاعب بـ 10 أهداف في شباك كل منهما.

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