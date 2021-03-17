فليك: بايرن ميونخ لن يتهاون مع لاتسيو رغم نتيجة الذهاب

قال هانز فليك مدرب بايرن ميونخ إن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني عازم على مواصلة العروض القوية عندما يستضيف لاتسيو ولن يستهين بالفريق الإيطالي في مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء.

ووضع بطل أوروبا قدما بالفعل في دور الثمانية بالفوز ذهابًا 4-1 على لاتسيو في روما الشهر الماضي.

وسيدخل بايرن ميونخ مواجهة الغد منتشيًا بالفوز بأربع مباريات متتالية في كل المسابقات ويتصدر الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه.

وقال فليك للصحفيين اليوم الثلاثاء “قدمنا مباريات قوية في دوري الأبطال وكذلك في الدوري الألماني. هدفنا مواصلة اللعب بهذه الطريقة.

“نرغب في الفوز غدًا خاصة وأن المباراة على ملعبنا، نرغب في مواصلة الانتصارات لتعزيز الثقة.

“لن نفوز بالمباراة لمجرد أنها على أرضنا، يجب أن نلعب جيدًا لأن لاتسيو فريق ممتاز.

“يعرف طريقه جيدًا للشباك ويجب أن نتحلى بالحذر”.

وتحوم شكوك بشأن مشاركة الحارس مانويل نوير والجناح كينجسلي كومان في المباراة بعد غيابهما عن التدريبات بسبب المرض ومشكلة عضلية على الترتيب.

وقال فليك “يعاني كينجسلي من مشاكل عضلية بينما يعاني مانويل من نزلة برد خفيفة، نتمنى مشاركتهما لكن يجب أن ننتظر لمعرفة ما الذي سيحدث الليلة خاصة في حالة مانويل قبل أن نتخذ أي قرار صباح الغد”.

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