فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ريال مدريد واتلانتا في دوري ابطال اوروبا “عاد راموس فعادت النتائج العريضة”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة ريال مدريد واتلانتا، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي استضافها ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الاسبانية مدريد.

لحق ريال مدريد الإسباني بركب المتأهلين إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوزه السهل بنتيجة 3 / 1 على ضيفه أتالانتا الإيطالي، وعاد قائد النادي الملكي “سيرخيو راموس” لتعود معه النتائج العريضة من جديد.

وتأهل الريال إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 4 / 1 بعد فوزه على أتالانتا 1 / صفر أيضا في مباراة الذهاب.

وقطع الريال خطوة مهمة على طريق البحث عن لقب جديد في البطولة التي يستحوذ على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقبها برصيد 13 لقبا سابقا.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم ريال مدريد بهدف دون مقابل، سجل الهدف الفرنسي “كريم بنزيمة” فى الدقيقة 34، من صناعة نموذجية للكرواتي “لوكا مودريتش” الذي مرر كرة عرضية على طبق من ذهب لبنزيمة الذي وضعها بكل أريحية فى الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف سيرخيو راموس وماركو أسينسيو هدفين آخرين للريال في الدقيقتين 60 من ضربة جزاء و85 فيما سجل لويس مورييل هدف حفظ ماء الوجه لأتالانتا في الدقيقة 83 من ضربة ثابتة جميلة.

ودخل ريال مدريد مباراة اليوم بأفضلية الهدف خارج الديار، بعدما فاز على اتلانتا في الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب في بيرجامو بهدف دون رد سجله الظهير الأيسر الدولي الفرنسي “فيرلان ميندي”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، كما ودع من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق درجة ثالثة، لهذا سيسعى بكل قوته لهزيمة اتلانتا ومواصلة التقدم في دوري أبطال أوروبا للمنافسة على اللقب.

وتحدى ريال مدريد شبح الإصابات في مباراة الذهاب حيث غاب عن صفوفه، “داني كارفخال، إيدين هازارد، إيدير ميليتاو، مارسيلو، ألفارو أودريوزلا، سيرخيو راموس، رودريجو جويس، فيدريكو فالفيدري، وكريم بنزيمة”. لكنه استعاد اليوم خدمات سيرخيو راموس وكريم بنزيمة في التشكيل الأساسي، وتواجد رودريجو وميليتاو ومارسيلو على دكة البدلاء.