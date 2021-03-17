شاهد فيديو هدف ماركو أسينسيو في مباراة ريال مدريد واتلانتا بدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، لحساب إياب ثمن النهائي، وشهدت تفوق الريال بنتيجة 1/3 على ملعب آلفريدو دي ستيفانو.

وجاء هدف ماركو أسينسيو في الدقيقة 85 بتسديدة بالقدم اليسرى بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته في مباراة ريال مدريد واتلانتا بدلاً من لاعب الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي.

وتسلم ماركو أسينسيو تمريرة جميلة داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة قادها الجناح الدولي الإسباني لوكاس فاسكيز الذي لعب اليوم في مركز الجناح الأيمن، وفي لمح البصر سدد أسينسيو في الزاوية الضيقة لحارس مرمى اتلانتا ماركو سبورتيليو.

ولم يهنأ فريق اتلانتا أكثر من دقيقتين بهدف التقليص الذي سجله لويس موريل من ركلة حرة مباشرة، بتلقي هذا الهدف السريع من أسينسيو.

ويُعد الهدف هو الأول بالنسبة لماركو أسينسيو مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والسابع له في 35 مباراة مع الفريق.

ودخل ريال مدريد مباراة اليوم بأفضلية الهدف خارج الديار، بعدما فاز على اتلانتا في الدقائق الأخيرة من مباراة الذهاب في بيرجامو بهدف دون رد سجله الظهير الأيسر الدولي الفرنسي “فيرلان ميندي”.

وغاب عن صفوف ريال مدريد في هذا اللقاء، الظهير الأيمن الدولي الإسباني داني كاربخال للإصابة بشد عضلي، كما لم يتعاف بعد البلجيكي إدين هازارد والثنائي الإسباني ماريانو دياز وأودريزولا، وخرج كارلوس كاسيميرو من قائمة زين الدين زيدان بسبب البطاقة الصفراء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، كما ودع من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق درجة ثالثة، لهذا سعى بكل قوته لهزيمة اتلانتا ومواصلة التقدم في دوري أبطال أوروبا للمنافسة على اللقب.

وتحدى ريال مدريد شبح الإصابات في مباراة الذهاب حيث غاب عن صفوفه، “داني كارفخال، إيدين هازارد، إيدير ميليتاو، مارسيلو، ألفارو أودريوزلا، سيرخيو راموس، رودريجو جويس، فيدريكو فالفيدري، وكريم بنزيمة”.

لكنه استعاد اليوم خدمات سيرخيو راموس وكريم بنزيمة في التشكيل الأساسي، وحصل كل من رودريجو وميليتاو على فرصة اللعب خلال الشوط الثاني.