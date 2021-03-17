فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا “هدف كالصاعقة في القاهرة”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الزمالك والترجي، في قمة قمم مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي يستضيفها ملعب القاهرة الدولي.

صعق لاعب الترجي التونسي الليبي “حمدو الهوني” مضيفه الزمالك المصري فى عقر داره بالقاهرة بعدما سجل هدف فوز فريقه.

بهذه النتيجة بلغ فريق الترجي التونسي دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73 عن طريق مهاجم الترجي، حمدو الهوني، إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها حمدي النقاز بكرة عرضية استقبلها اللاعب الليبي بتسديدة أرضية هزت الشباك.

ورفع الترجي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ليبلغ دور الثمانية، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث على أعتاب الخروج.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز مولودية الجزائر على ضيفه تونجيت السنغالي بهدف دون رد، ليتأهل هو الآخر الى دور الثمانية بالبطولة القارية بعد وصوله الى النقطة الثامنة فى المركز الثاني فى حالة الفوز بمباراة واحدة من مبارتين متبقيتين، بينما تذيل فريق تونغيت السنغالي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وحقق الترجي نتيجة مميزة في مباراة الذهاب أمام الزمالك قوامها 3 أهداف مقابل هدف على ملعب رادس في العاصمة التونسية قبل 10 أيام من مباراة اليوم.

وكان بطل الدوري التونسي قد تعادل في الجولة الثانية أمام مولودية الجزائر بنتيجة (1-1)، وفي افتتاح دور المجموعات انتصر على فريق تونغيث السنغالي بنتيجة 2/1.

في المقابل، تعادل نادي الزمالك مع تونغيث بنتيجة (0-0)، وتعادل ايضًا في مباراته الأولى أمام “مولودية الجزائر” بنفس النتيجة (0-0)، ليصبح على مقربة من توديع المسابقة إلا إذا انتصر على الترجي اليوم تحت قيادة مدربه الجديد “باتريس كارتيرون” الذي عاد إلى الزمالك بعد فترة قصيرة قضاها في نادي التعاون السعودي، ليخلف المدرب البرتغالي المقال “جايمي باتشيكو”.