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شاهد فيديو هدف جوندوجان في مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا

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محمود ماهر 0 تبليغ

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شاهد فيديو هدف جوندوجان في مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ في ، بمباراة إياب دور الـ 16، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 على ملعب بوشكاش آرينا في بودابيست عاصمة المجر.

سجل النجم الدولي الألماني “إيلكاي جوندوجان” الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 18، إثر هجمة مرتدة نموذجية قادها اللاعب الإنجليزي الشاب “فيل فودين”.

وانطلق فيل فودين في عمق دفاع مونشنجلادباخ ومن وضع الحركة قام بالتمويه ثم تمرير بينية نحو إيلكاي جوندوجان داخل منطقة الجزاء، ليستغل لاعب بوروسيا دورتموند السابق وهداف السيتي في الدوري الانجليزي هذا الموسم الفرصة بنجاح، ويسجل الهدف الثاني.

ويعد هذا الهدف هو الـ 15 لإيلكاي جوندوجان في جميع المسابقات هذا الموسم مع مانشستر سيتي، وأعلى معدل تهديفي له مع الفريق منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند

 

وكان لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه قد سجل الهدف الأول من تصويبة صاروخية بالقدم اليسرى، أطلقها من مسافة 19 ياردة تقريبًا، لتضرب العارضة الأفقية وتعانق الشباك بشكل رائع وجميل، لتعلن تقدم مان سيتي بالهدف الأول في الدقيقة 12.

وتسلم تمريرة من رياض محرز على الجهة اليمنى من منتصف ملعب فريق مونشنجلادباخ، ثم مَهد لنفسه ووجه التسديدة على أقصى يمين حارس المرمى زومير الذي ارتمى عليها دون جدوى.

كيفين دي بروينه يحتفل مع جوندوجان بالتقدم في مباراة مانشستر سيتي وجلادباخ في دوري ابطال اوروبا – صور AFP

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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