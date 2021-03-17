شاهد فيديو هدف كريم بنزيمة في مباراة ريال مدريد واتلانتا بدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء، لحساب إياب دور الـ 16، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية.

واستغل الكرواتي لوكا مودريتش حالة لامبالاة في خط دفاع اتلانتا وضغط بقوة على المدافع “دي رون” في أمام منطقة جزاء اتلانتا، ليقص الكرة من المدافع ثم يمهدها بالعرض داخل منطقة الجزاء نحو بنزيمة الذي تابعها بتسديدة سهلة في المرمى.

وسيطر اتلانتا على الكرة معظم فترات الشوط الأول من هذه المباراة، بينما انتظر ريال مدريد فرصة هجمة مضادة لتسجيل الهدف الأول، حتى جاءت هدية من الدفاع الايطالي في الدقيقة 34، والتي استغلها لوكا مودريتش وبنزيمة على أكمل وجه.

ويُعد هذا الهدف هو الخامس بالنسبة لكريم بنزيمة في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2021/2020، والرابع له على التوالي في جميع المسابقات، حيث سجل هدف تعادل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم 7 مارس الجاري، ومن ثم ثنائية فاز بها الريال أمام إلتشي يوم 13 مارس.

وكان ريال مدريد قد أنهى مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام اتلانتا في بيرجامو بفوز صعب بهدف دون رد سجله فيرلان ميندي قبل أسبوعين.